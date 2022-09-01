Комздрав заявил, что Петербург преодолел пик заболеваемости COVID-19

Комздрав заявил, что Петербург преодолел пик заболеваемости COVID-19
Комздрав заявил, что Петербург преодолел пик заболеваемости COVID-19. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Жители Северной столицы стали меньше заболевать коронавирусной инфекцией. По словам экспертов, пик заражений был преодолен на прошлой неделе.

Таким образом, эпидемиологическая обстановка в Петербурге улучшается. Об этом сообщил в среду председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец во время прямого эфира, предоставленного Смольным.

Вчера, 31 августа, эксперт отметил, что в городе коронавирусом болеют более 30 тысяч петербуржцев, — это примерно на 2,8% меньше, чем днём ранее. Если к пациентам с COVID-19 добавить больных ОРВИ и пневмониями, то таких горожан на территории Петербурга будет 53 тысячи .

Лисовец заключил, что Петербург смог преодолеть очередной пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. По его словам, в январе и феврале цифра зараженных превышала 200 тысяч человек.

Госпитализировать горожан тоже стали реже. По сравнению с серединой августа количество попавших в больницы людей сократилось на 13%.

Однако специалист не исключил подъем заболеваемости на фоне того, что школьники возвращаются в учебные заведения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению специалистов, в ближайшие 2-3 недели петербуржцы станут заболевать коронавирусом реже. Уже есть признаки того, что люди стали заражаться меньше.

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