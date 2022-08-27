Комздрав заявил о скором спаде заболеваемости коронавирусом в Петербурге

Комздрав заявил о скором спаде заболеваемости коронавирусом в Петербурге. Фото: комитет по здравоохранению

Комздрав заявил о скором спаде заболеваемости коронавирусом в Петербурге. Фото: комитет по здравоохранению

В ближайшие 2-3 недели петербуржцы станут заболевать коронавирусом реже. Сейчас уже есть признаки того, что люди стали заражаться меньше.

Позитивные прогнозы дал первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Андрей Сарана. Специалист отметил, что уже в сентябре заболеваемость COVID-19 начнет снижаться. Об этом он рассказал «Петербургскому дневнику».

Сейчас рост госпитализаций приостановился, уменьшилось число положительных ПЦР-тестов. Тем не менее, по словам Сарана, в настоящее время город находится на пике нынешней волны.

Так, 26 августа в Петербурге открыли ещё 100 коек для больных коронавирусом. Они появились на базе Городской больницы Святого Великомученика Георгия. В настоящий момент в городе для больных COVID-19 развёрнуто 3030 коек, из которых свободны более 22%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцы обращаются к РЖД с просьбой перестать «мучать народ» и временно «открыть турникеты на выход без предъявления билетов».