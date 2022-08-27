В Петербурге пассажиры электричек жалуются на коронавирусные очереди на вокзалах

Жители Петербурга обращаются к РЖД с просьбой перестать «мучать народ» и временно «открыть турникеты на выход без предъявления билетов».

На петербургских вокзалах пассажиры электричек встали в большие очереди на выходах. При этом люди беспокоятся, что на фоне подъема заболеваемости коронавирусом это совсем не безопасно. Об этом пишет «Neva.Today».

Просьбы горожан появились в группе «ВКонтакте» «Ладожская рулит. / Красногвардейский р-н» 24 августа.

«Толпы по 50-100 человек на выход с платформ через турникет на Финляндском. Ничего, что в городе уже почти 4,5 тысячи заболевших короной в сутки? РЖД не смущает этот факт?», — задался вопросом один из пользователей.

Трудности с очередями, в частности, наблюдаются на Финляндском и Московском вокзалах. С целью узнать, как с этим планируют бороться Neva.Today направила в компанию официальный запрос.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 1 сентября между Санкт- Петербургом и Таганрогом начнет курсировать новый прямой поезд. Сейчас добраться из одного города в другой можно только с пересадкой.