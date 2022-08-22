РЖД запускает прямой поезд между Петербургом и Таганрогом

С 1 сентября между Петербургом и Таганрогом начнет курсировать новый прямой поезд. Сейчас добраться из одного города в другой можно только с пересадкой.

Как сообщили в РЖД, пассажиры будут ездить из Петербурга в Таганрог и обратно на поездах с купейными и плацкартными вагонами, оборудованными кондиционерами, розетками и биотуалетами.

«30 августа из Таганрога новый поезд отправится в специальный рейс, приуроченный к 79-летию освобождения города от оккупации в ходе Великой Отечественной войны», — рассказали в пресс-службе.

Ежедневное сообщение между городами начнется с сентября. С первого числа начнут ходить поезда из Петербурга, а с третьего — из Таганрога. По дороге поезда будут останавливаться в Ростове-на-Дону, Воронеже, Москве, Твери и в других городах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы нашли нелегальный способ отправится на шоппинг в Европу.