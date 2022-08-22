Петербуржцы нашли нелегальный способ отправится на шоппинг в Европу

Петербуржцы нашли нелегальный способ отправится на шоппинг в Европу
В Петербурге нашли незаконную альтернативу круизным лайнерам для шоппинг-туров в Европу. Фото: pixabay

Западные санкции и отмена круизных лайнеров в Европу вынудили петербуржцев найти весьма изобретательный, но не самый легальный способ отправиться на шоппинг за границей.

Как пишет Neva Today, соседние страны Евросоюза активно ищут способы для усложнения россиянам въезда на свою территорию. Но есть те, кто продолжает путешествовать по миру, получая хорошую зарплату и закупаясь «санкционкой». Речь идет о моряках. Для отправления в рейс людям нужна «корочка», поэтому в Северной столице стали чаще торговать липовыми дипломами.

Собеседник в торговом флоте рассказал, что документы можно купить в «любой шараге», но только для рядового состава. Он считает, что нелегальный бизнес уже в ближайшее время начнет процветать, потому что с каждым днем появляется все больше желающих закупиться вещами из Европы.

«Да мы и сами ширпотребом всяким затариваемся, когда есть возможность. Так что, в ближайшее время, наверняка будет много желающих пойти работать на торговое судно, даже среди тех, кто никогда не выходил в море», — отметил собеседник издания.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургский моряк рассказал, как относятся к русским за границей.

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