Петербургский моряк рассказал, как относятся к русским за границей.

В некоторых странах отношение к российским морякам было очень дружелюбным, а где-то не особо. Фото: unsplash

В некоторых странах отношение к российским морякам было очень дружелюбным, а где-то не особо. Фото: unsplash

Моряк из Петербурга за семь месяцев плавания на торговом судне побывал в Азии, Африке и Европе и рассказал, как местные относятся к русским.

Петербуржец отметил в беседе с Neva.Today, что в некоторых странах отношение к российским морякам было очень дружелюбным, а где-то не особо. По его словам, в Азии к ним относились хорошо, а в портах Африки говорили, что против русских ничего не имеют, но постоянно критиковали правительство РФ.

Моряк рассказал, что самое негативное отношение он заметил в эстонском Таллине. В одном из баров было зачеркнутое меню на русском языке.

«Но самое удивительное, что мы слышали на улице русскую речь от прохожих, обращались к ним, чтобы нам подсказали дорогу, но от нас отворачивались и говорили, что не понимают нас», — вспоминает мужчина.

Он добавил, что в его команде на судне были и украинцы. По словам моряка, с ними никаких конфликтов не возникало. Однако они попросили высадить их в Таллине, не доезжая до Петербурге, чтобы их не «затаскали по допросам».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы уже 8 день с жарой и без дождей.