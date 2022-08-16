Петербуржцы уже 8 день с жарой и без дождей

В Северной столице продолжается аномальная жара, которая не собирается покидать город. Так, петербуржцы уже 8 день живут в тандеме с антициклоном.

Сегодня, 16 августа, температура воздуха в Петербурге вновь может подняться до 30 градусов. При этом, как отмечают специалисты, это не последний такой день. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник будет без осадков со слабым ветром.

Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 17–19 градусов, днём составит 29–31 градус. Атмосферное давление, которое выше нормы, в течение дня не изменится.

Как отметил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, сегодня погоду будет формировать северо-западная периферия обширного антициклона. Облаков в небе ожидается мало. Уже больше недели горожане не видели дождя.

В среду погода изменится незначительно, заключил эксперт.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в жаркую погоду даже здоровые люди, у которых никогда не было проблем с сердцем, могут попасть в больницу с инфарктом.