В Петербурге пройдет аукцион продажи квартир из экорайона «Юнтолово»

В середине сентября на территории Санкт-Петербурга проведут аукцион, на котором разыграют квартиры в экорайоне “Юнтолово”.

Аукцион проведет компания «Главстрой Санкт-Петербург». Покупатели смогут выбрать три квартиры с полной отделкой в экорайоне “Юнтолово” с условием, что стартовые цены будут на 25% ниже рыночных. В эксплуатацию объекты сдадут уже в нынешнем году.

До 19 сентября можно подать заявку на участие в аукционе. Торги пройдут на улице Оптиков, в доме 4, корпусе 3. Начало мероприятия назначено на 22 сентября. Аукцион будет действовать по принципу повышения начальной цены.

В первом лоте будет представлена трёхкомнатная квартира классической планировки общей площадью 56 квадратных метров с двумя санузлами. Во втором горожане смогут приобрести евротрешку площадью 51, 7 «квадратов» с просторной кухней-гостиной и двумя изолированными спальнями. В третьем — самая маленькая двухкомнатная квартира площадью 34,1 квадратных метров. Все квартиры находятся рядом с лесопарковой полосой в третьем корпусе шестой очереди экорайона, где сейчас строится школа и детский сад.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жителям Петербурга для покупки квартиры в ипотеку нужно зарабатывать не меньше 62 тысяч рублей.