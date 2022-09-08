Необычную кленовую аллею высадили у стен Алферовского университета в Петербурге

Красные клены украсили территорию Санкт-Петербургского национального исследовательского Академического университета имени Жореса Алферова РАН. Их посадили по инициативе и при участии инвестиционно-промышленного холдинга GS Group в четверг, 8 сентября.

В благоустройстве приняли участие сотрудники и студенты университета. Кроме того, к посадкам красного клена присоединились главы районных администраций. Черенки для будущей аллеи взяли у дерева, которое в 2015 году лично посадил академик Жорес Алферов в Калининградской области на территории производственного кластера GS Group “Технополис GS”.

В 2015-м году в Калининградской области идею озеленения нобелевскому лауреату подсказал президент холдинга GS Group Андрей Ткаченко, который был знаком с ученым лично.

«Я общался с ним, так сказать, в неформальной обстановке. Знаю, с каким позитивом он относился к своему саду и природе в целом. Предложение посадить клен он принял с удовольствием. Ведь, как мы знаем, после нас остаются дети, в том числе ученики, деревья, и все они — наше будущее», — уточнил Андрей Ткаченко.

У стен вуза в этот раз высадили семь саженцев. Садовый инвентарь в руки в этот день взяли и руководители районных администраций – Калининского и Выборгского. Они оба имеют отношение к знаменитому академику Алферову. В Калининском районе расположен «прародитель» Алферовского университета – Физико-технический институт имени Абрама Йоффе.

«Где, как не здесь, находиться этой аллее», — заявил глава администрации Выборгского района Виктор Погонин.

Глава Калининской администрации Николай Платонов подчеркнул, что красные клены – это символ связи современной радиоэлектронной промышленности и фундаментальной науки, куда Жорес Алферов внес огромный вклад.

Участники «субботника» уверены, что кленовая аллея станет символом преемственности.

Президент холдинга GS Group Андрей Ткаченко заявил, что современная жизнь среди прочего тесно связана с полупроводниками и программным обеспечением, поэтому перед руководителями стоит обязанность подготовить больше специалистов, имеющих отношение к фундаментальной науке. Тем самым, вырастив из них, если не нобелевских лауреатов, то хотя бы мотивированных и талантливых людей, жаждущих заниматься исследованиями.

Стоит отметить, что именно в Алферовском университете появилась первая в России промышленная система молекулярно-пучковой эпитаксии, подчеркнул исполняющий обязанности ректора вуза Антон Егоров. Помимо фундаментальных исследований здесь провели цикл опытно-конструктивных работ, наладили производство и смогли осуществить поставки пилотных партий в крупных объемах.

«Аллея, уверен, приживется. Глядя на нее, мы будем помнить наших партнеров», — подытожил руководитель вуза.

Напомним, что Алферовский университет основан в 1999 году как Научно-образовательный центр Физико-технического института имени Абрама Йоффе РАН для интеграции науки и образования в области физики и информационных технологий. Задумка принадлежала известному академику Жоресу Алферову, который возглавлял вуз до 2019 года. GS Group — это российский инвестиционно-промышленный холдинг, основной компетенцией которого является разработка и производство электроники.