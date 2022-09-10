Мошенник убедил пенсионерку из Колпино перевести ему 900 тысяч рублей

Пожилая жительница Колпино стала жертвой телефонного мошенника и лишилась крупной суммы.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне вечером в дежурную часть обратилась 82-летняя пенсионерка с проспекта Ленина. В заявлении она написала, что неизвестный злоумышленник обманным путем похитил ее 900 тысяч рублей. Мужчина представился сотрудником Центробанка и убедил женщину в том, что кто-то пытается снять с ее банковского счета все накопления. После звонка пенсионерка пошла в салон связи и перевела средства на указанный мошенником счет.

Полиция приняла заявление и возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас лжесотрудника ЦБ разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионерка с проспекта Маршала Жукова после звонка сестры потеряла млн. Женщина по голосу в трубке подумала, что звонит ее 66-летняя родственница.