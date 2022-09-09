Пенсионерка с проспекта Маршала Жукова после звонка сестры потеряла млн

В Кировском районе пожилая женщина хотела помочь своей сестре, которая якобы попала в ДТП, поэтому потеряла млн рублей.

Как стало известно Gazeta.SPB, без денег осталась 70-летняя гражданка с проспекта Маршала Жукова. Она обратилась в полицию 8 сентября около 17:00.

По словам женщины, 7 сентября в 14:00 ей на домашний телефон с неустановленного номера позвонила неизвестная. Пенсионерка по голосу в трубке подумала, что звонит ее 66-летняя сестра.

Звонившая заявила, что попала в ДТП, поэтому попросила у заявительницы 1 млн рублей. Лжесестра утверждала, что если женщина найдет эти деньги, виновницу ДТП не будут привлекать к ответственности. Тогда пенсионерка согласилась передать нужную сумму «следователю».

Прежде всего женщина сняла указанные средства со всего счета. Затем ей позвонил неизвестный мужчина, который сказал передать деньги курьеру «Роману». Несчастная гражданка по месту жительства так и сделала.

Только потом выяснилось, что в деле замешаны мошенники. Пенсионерка поняла это после звонка настоящей сестре, которая объяснила, что с ней все в порядке.

В настоящий момент полиция ищет злоумышленника. По описанию пострадавшей, он ростом 175 см. В момент преступления на нем была медицинская маска, темная жилетка, толстовка с капюшоном и кепка темного цвета.

На подъезде дома установлены камеры видеонаблюдения, которые будут просмотрены.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Центральном районе Петербурга мошенники прикрылись Центробанком РФ и обманули пожилую женщину на более, чем млн рублей.