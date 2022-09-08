После звонка из Банка России пенсионерка с улицы Гороховая потеряла более млн рублей

После звонка из Банка России пенсионерка с улицы Гороховая потеряла более млн рублей. Фото: Pxhere

После звонка из Банка России пенсионерка с улицы Гороховая потеряла более млн рублей. Фото: Pxhere

В Центральном районе Северной столицы мошенники прикрылись Центробанком РФ и обманули пожилую женщину на более, чем млн рублей.

Как стало известно Gazeta.SPB, в этот раз жертвой злоумышленников стала 77-летняя пенсионерка с улицы Гороховая, которая обратилась к правоохранителям около 20:07 вечера 7 сентября.

Пострадавшая рассказала, что с 10:30 утра 6 сентября по 17:50 вечера 7 сентября ей на мобильный телефон звонили неизвестные с различных номеров. Они утверждали, что являются сотрудниками Центрального Банка России, и заявили, что для обеспечения безопасности денежных средств пенсионерке нужно перевести 1 300 000 рублей на различные указанные счета.

В настоящий момент по факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что есть люди, которые сразу понимают, когда им звонят мошенники, поэтому не ведутся на провокации. Теперь преступникам надоел такой подход, поэтому они решили мстить.