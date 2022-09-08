Телефонные мошенники начали мстить тем, кто не попался на их уловки

Телефонные мошенники начали мстить тем, кто не попался на их уловки. Фото: unsplash

Телефонные мошенники начали мстить тем, кто не попался на их уловки. Фото: unsplash

Некоторые граждане сразу понимают, когда им звонят мошенники, поэтому не ведутся на провокации, и злоумышленники остаются ни с чем. Теперь преступникам надоел такой подход, поэтому они решили мстить.

Более того бдительные жители не только не попадаются на уловки мошенников, но и разыгрывают их в ответ. о новых способах мести преступников предупредил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, бывает такое, что злоумышленники попадаются на догадливых граждан, которые либо разыгрывают их в ответ, либо ругаются. Тогда преступники начинают использовать номера таких абонентов как подменные при обзвоне других граждан.

Таким образом, позже «шутникам» начинают звонить жертвы злоумышленников с требованиями вернуть деньги, заключил Голованов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пожилая жительница Стрельны доверилась мошенникам и осталась без сбережений. Днем 1 сентября женщине позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и сказал, что ее внучка якобы устроила ДТП и сбила пешехода. Для того, чтобы спасти девушку от уголовного преследования, нужно заплатить крупную сумму.