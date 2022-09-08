Телефонные мошенники начали мстить тем, кто не попался на их уловки

Телефонные мошенники начали мстить тем, кто не попался на их уловки
Телефонные мошенники начали мстить тем, кто не попался на их уловки. Фото: unsplash

Некоторые граждане сразу понимают, когда им звонят мошенники, поэтому не ведутся на провокации, и злоумышленники остаются ни с чем. Теперь преступникам надоел такой подход, поэтому они решили мстить.

Более того бдительные жители не только не попадаются на уловки мошенников, но и разыгрывают их в ответ. о новых способах мести преступников предупредил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, бывает такое, что злоумышленники попадаются на догадливых граждан, которые либо разыгрывают их в ответ, либо ругаются. Тогда преступники начинают использовать номера таких абонентов как подменные при обзвоне других граждан.

Таким образом, позже «шутникам» начинают звонить жертвы злоумышленников с требованиями вернуть деньги, заключил Голованов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пожилая жительница Стрельны доверилась мошенникам и осталась без сбережений. Днем 1 сентября женщине позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и сказал, что ее внучка якобы устроила ДТП и сбила пешехода. Для того, чтобы спасти девушку от уголовного преследования, нужно заплатить крупную сумму.

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Телефонные мошенники начали мстить тем, кто не попался на их уловки