В Стрельне мошенники оставили 86-летнюю пенсионерку без 800 тысяч рублей

Пожилая жительница Стрельны доверилась мошенникам и осталась без сбережений.

Как стало известно Gazeta.SPb, пенсионерку по одной из самых распространенных мошеннических схем. Днем 1 сентября женщине позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и сказал, что ее внучка якобы устроила ДТП и сбила пешехода. А для того, чтобы спасти девушку от уголовного преследования, нужно заплатить крупную сумму. Примерно через час после звонка к пенсионерке пришел курьер, которому она передала 800 тысяч рублей.

Вскоре 86-летняя женщина поняла, что ее обманули, и вызвала полицию. Прибывшим правоохранителям она сообщила приметы курьера: на вид около 30 лет, высокого роста, был одет в серую куртку с капюшоном, а лицо было закрыто медицинской маской. Стражи порядка сняли отпечатки пальцев и следы обуви. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионерку обокрали в стоматологии на Маршала Казакова.