Пенсионерку обокрали в стоматологии на Маршала Казакова

Петербургская пенсионерка осталась без золотого украшения после похода в стоматологию в Кировском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb, 74-летняя потерпевшая обратилась в дежурную часть накануне. Однако с самой кражей она столкнулась еще три недели назад. Это произошло днем 9 августа в стоматологической поликлинике на улице Маршала Казакова. Когда ей делали рентген, кто-то украл ее золотую цепочку, оставленную на тумбочке перед входом в кабинет.

В заявлении пенсионерка указала, что материальный ущерб от кражи составил 5000 рублей. По данному факту полиция возбудила уголовное дело. Вора разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что избитый в Сестрорецке мужчина попал в больницу с разорванной селезенкой. Пострадавший рассказал правоохранителям, что его избил неизвестный.