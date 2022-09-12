На петербургских улицах количество камер увеличится до 120 тысяч

На петербургских улицах количество камер увеличится до 120 тысяч
На петербургских улицах количество камер увеличится до 120 тысяч. Фото: Pxhere

В Петербурге реализуется проект «Умный двор», цель которого — сделать внутриквартальные территории и парадные домов максимально безопасными. Также эксперты занимаются системами видеофиксации на всех улицах города.

Проект реализуется в рамках программы «Безопасный город», включающий в себя видеонаблюдение, фотовидеофиксацию нарушений ПДД, систему «112» и др. Так, группировка видеонаблюдения на территории Петербурга будет усилена. Сейчас она насчитывает более 67 тысяч видеокамер, но в перспективе увеличить количество видеокамер до 120 тысяч. Об этом рассказали в пресс-службе вице-губернатора Станислава Казарина.

В настоящее время во дворах разных районов Северной столицы работают более 21 тысячи камер. В перспективе специалисты установят еще шесть тысяч управляемых устройств мониторинга.

В ходе визита Городской мониторинговый центр Казарин подчеркнул, что в 2023 году планируется разместить 280 дополнительных стационарных комплексов фотовидеофиксации на 70 городских перекрестках.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что комплексы фотовидеофиксации за последний летний месяц поймали на территории Петербурга около 1 млн нарушений правил дорожного движения.

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