В Петербурге за август камеры зафиксировали около млн нарушений ПДД

В Петербурге за август камеры зафиксировали около млн нарушений ПДД. Фото: Pxhere

В Петербурге за август камеры зафиксировали около млн нарушений ПДД. Фото: Pxhere

В Санкт-Петербурге комплексы фотовидеофиксации за последний летний месяц поймали около 1 млн нарушений правил дорожного движения.

Как рассказали в пресс-службе Городского мониторингового центра, из общего числа 93,6% составили нарушения скоростного режима. Также 4,7% автомобилистов осуществляли проезд на запрещающий сигнал светофора, а 1,3% водителей останавливались или проезжали на полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств. Движение по обочине при этом осуществляли всего 0,3% горожан.

За безопасностью на дорогах в Северной столице сейчас следят более 680 стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения и 44 передвижных комплекса. До конца 2022 года их количество планируют увеличить до 900 штук, а в следующем году оно превысит 1200 штук.

Камеры специалисты устанавливают в наиболее аварийных местах города.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что комплексы фотовидеофиксации на городских дорогах за июнь зафиксировали порядка 792 тысяч нарушений ПДД.