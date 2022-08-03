В июле камеры на дорогах Петербурга зафиксировали почти 800 тысяч нарушений ПДД

В июле камеры на дорогах Петербурга зафиксировали почти 800 тысяч нарушений ПДД
В Северной столице работает порядка 600 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Фото: Администрация Ленинградской области

Комплексы фотовидеофиксации на городских дорогах за прошлый месяц зафиксировали порядка 792 тысяч нарушений ПДД.

Как сообщили в комитете по информатизации и связи, подавляющее большинство нарушений (93%) пришлось на превышение скоростного режима. Вторым по популярности нарушением стал проезд на красный сигнал светофора (5%), а за ним идет движение либо остановка на полосе для общественного транспорта (2%).

В Северной столице установлено 600 комплексов фиксации нарушений ПДД, в том числе 120 мобильных и 44 передвижных комплекса.

По данным ГИБДД, за последний год количество ДТП с пострадавшими в Петербурге снизилось на 17,7%, а смертность в авариях — на 41,9%. В Смольном связывают это с развитием городской системы фотовидеофиксации нарушений.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Смольном объяснили, какие дома попадают под реновацию в Петербурге.

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