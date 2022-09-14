Природный заказник «Левашовский» создадут на севере Петербурга

Природный заказник &#171;Левашовский&#187; создадут на севере Петербурга
Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге создадут новый государственный природный заказник. «Левашовский» будет расположен на севере города.

Соответствующий документ о создании природной зоны появился на портале антикоррупционной экспертизы.

Заказник «Левашовский» охватит территории Выборгского и Приморского районов, Сестрорецка и поселков Левашово и Песочный. Он будет находиться в границах дороги на Глухое озеро, КАД и Горского шоссе.

Природную зону поделят на четыре участка: Западный, Юго-восточный, Северо-восточный и Восточный. Согласно генплану, в будущем заказнике будут расти сосна, ель, береза, ольха и осина. Кроме того, там будут находиться болота и водно-ледниковые формы рельефа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что туристы облюбовали пляжи Финского залива.

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