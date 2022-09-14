Туристы облюбовали пляжи Финского залива

Курорты Финского залива вышли в топ туристических направлений среди гостей Северной столицы. Только в Зеленогорске число визитеров летом выросло на 10% относительно прошлого года. Аналитики компании отмечают, что такая динамика связана с возросшей популярностью внутреннего туризма из-за ограничений в международных поездках. Сами же петербуржцы в этот отпускной сезон выбирали для отдыха путешествия к морю и города «Золотого кольца».

Санкт-Петербург в этом году принял на 13% больше путешественников со всех уголков России. Самое большое количество гостей прибыло из Московского, Нижегородского и Самарского регионов. Реже, чем годом ранее, стали приезжать из республики Тывы, Алтая и Магаданской области. Особой популярностью у туристов пользовались курорты на берегу Финского залива – Зеленогорск, например, принял на 10% больше гостей из-за рубежа и России, чем в 2021 году. Чаще других на песчаных пляжах залива можно было встретить москвичей, а из иностранцев – датчан и французов, они составили 50% потока. Такие выводы сделали специалисты компании на основе обезличенных данных Big Data в своей сети.

«Рост интереса к внутренним направлениям – дополнительный стимул для развития инфраструктуры в важных туристических местах. Анализируя нагрузку на сеть, технические специалисты строят новые объекты связи в тех локациях, где это необходимо для клиентов компании. Этим летом мы усилили объектами связи направление Курортного района — новые базовые станции появились на трассах в сторону Сестрорецка и Зеленогорска. Это позволило расширить покрытие сети и улучшить скорости мобильного интернета для пользователей. Также модернизация инфраструктуры прошла в каждом районе Санкт-Петербурга: в центре и на окраинах, на ключевых транспортных развязках, у архитектурных памятников в пригородах», – отмечает Владимир Бакалов, директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Максимальное количество зарубежных туристов Петербург принял в августе и на 42% больше, в сравнении год к году. Среди лидеров – Франция, Белоруссия, Дания и Швеция. Самый активный рост турпотока в город белых ночей – в 45 раз – показали гости из Ирана. Путешественники из Китая, Турции и Норвегии также продолжают интересоваться Северной столицей и стали в 1,5 раза чаще бывать в городе на Неве. Посмотреть на красоты дворцовой архитектуры приехали путешественники из 133 стран мира и 83 регионов России.

Число петербуржцев, отдохнувших этим летом в России, но за пределами домашнего региона, увеличилось на 10% относительно 2021 года. Выбирали для отдыха российские направления в 20 раз чаще, чем зарубежные. За три летних месяца туристический трафик на побережья Черного, Азовского и Каспийского морей вырос на 31%, а к городам Ярославль, Владимир и Кострома, входящих в маршрут «Золотого кольца», в 3 раза. Лидерами среди иностранных государств остались, как и прежде, Турция, Белоруссия и Финляндия.

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