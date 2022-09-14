Автор «Тотального диктанта» рассказал, что ждет участников в 2023 году

Автор «Тотального диктанта»-2023, журналист Василий Авченко рассказал о тексте, который будут писать участники мероприятия.

Журналист рассказал телеканалу «Санкт-Петербург», что над текстом работает не только он, но и филологический совет «Тотального диктанта», поэтому у участников могут возникнуть сложности.

Текст посвящен русскому путешественнику, географу и исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву.

«Никогда не лишне узнать о такой фигуре, как Владимир Арсеньев, 50-летие со дня которого в эти дни отмечаем. Фигура далеко не локального масштаба, но, к сожалению, несколько подзабытая. Я хочу, чтобы мы не только проверили свою грамотность, но и вспомнили об этом человеке», — рассказал журналист, который сам из Владивостока.

Текст также будет содержать экзотические и редкие слова, связанные с Уссурийским краем. Но их вынесут на специальный стенд, поскольку мало кто может их знать.

«Тотальный диктант» в 2023 году будут писать 8 апреля. Ожидается, что мероприятие организуют более чем на 100 площадках. Это будет суббота, поэтому у многих будет возможность написать диктант.

Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться на сайте проекта. Вся информация о площадках будет опубликована за несколько дней до диктанта.

«У нас есть ажиотажные площадки. Например, в этом году такой площадкой у нас был мраморный дворец, где читал Николай Цискаридзе. Все места, которые были доступны для регистрации, разлетелись буквально за пол часа», — отметила координатор участников «Тотального диктанта» Екатерина Славгородская.

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