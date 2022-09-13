В Петербурге начали реставрировать легендарного Четвертый павильона «Ленфильма»

В Петербурге начали реставрировать легендарного Четвертый павильона &#171;Ленфильма&#187;
В Петербурге начали реставрировать легендарного Четвертый павильона "Ленфильма". Фото: Пресс-служба "Ленфильма"

На «Ленфильме» стартовала реставрация исторического Четвертого павильона. В киностудии отмечают, что сегодня это один из самых востребованных павильонов.

Реставрация фасада, и внутренние работы ведутся без прекращения съемочного процесса рассказал пресс-секретарь киностудии «Ленфильм» Артемий Аграфенин. Работы проходят и на крыше Десятого корпуса. Об этом пишет телеканал «Санкт-Петербург».

На крыше планируют открыть смотровую площадку. Посетители смогут увидеть с высоты Исаакиевский собор, Петропавловскую крепость, Эрмитаж, «Лахта Центр» и прочие доминанты города. Больше всего организаторы новой зоны отдыха позаботятся о безопасности горожан.

Аграфенин рассказал, что в новом общественном пространстве будут ограды, деревянные настилы, высокие заборчики и, конечно, охрана. Открыть смотровую площадку планируют уже к концу осени.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что киностудия «Ленфильм» не сможет заместить зарубежное своим в сфере кино. Поставщики российского оборудования найдены не были.

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