«Ленфильм» не тянет импортозамещение в сфере кино, но его глава беспокоится о другом?

Киностудия «Ленфильм» признала, что заместить зарубежное своим в сфере кино, видимо, не сможет. Так получилось, что поставщики российского оборудования найдены не были, но глава студии Федор Щербаков занят, кажется, более важными проектами.

На чем все держится сейчас

Сейчас все снимается в основном импортным оборудованием, а когда оно придет в негодность, свое найти будет очень проблематично. По словам вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского, производством картин в Петербурге занимаются частные компании. Подчеркивается, что о «Ленфильме» никто не забывал, он получает поддержку, но через флагманов индустрии, которым выдаются деньги. Об этом и не только рассказала «Мойка78».

Пиотровский поделился с изданием, что производством фильмов чаще всего занимаются коммерческие организации, поэтому в Северной столице изменили закон, по которому все киностудии города могут участвовать в конкурсе на предоставление субсидий на производство фильмов. Так, в 2022 году киностудия «Ленфильм» уже участвовала в конкурсе и получила поддержку на производство трех фильмов. В свою очередь, Комитет по культуре Санкт-Петербурга также помогает киностудии в проведении разного рода мероприятий.

Почему же тогда проблемы с импортозамещением?

Несмотря на красивые слова о фестивалях и внедрение в студию новых проектов, все еще остается вопрос: почему «Ленфильм» не смог взять на себя главную роль в сфере импортозамещения кино? Ответ оказался простым — нет возможности найти отечественные аналоги техники и, более того, авторы фильмов сами не особо стремятся использовать российское оборудование.

В отчете «Ленфильма» отмечается, что «потребители кинопроизводственных услуг предъявляют высокие требования к качеству оборудования», а также что нет спроса на аренду российского кинопроизводственного оборудования.

Опрошенные эксперты подтвердили, что сейчас отечественное оборудование не в ходу, последний раз было замечено в СССР.

И тут свое мнение говорят уже даже ТЦ, — их владельцы просят официально запустить параллельный импорт кино. Например, управляющий партнёр компании Fort Group Максим Левченко заметил, что современные кинотеатры предназначены для высокотехнологичных блокбастеров, которых больше нет в России .

» Параллельный импорт, фактически легализованный в промышленности, здравоохранении, машиностроении, должен быть разрешен и в кинопрокате», — заметил Левченко.

Чем занят глава «Ленфильма»

Глава киностудии Федор Щербаков, который по образованию он журналист, до прихода на руководящий пост успел создать собственную бизнес-империю, которая сейчас, похоже, требует много внимания.

Согласно информации «СБИС», Щербаков является учредителем восьми юридических лиц. Лидером среди всех является ООО «Премьермедиаинвест», — известно, что на это общество зарегистрировано 16 товарных знаков СМИ, входящих в медиахолдинг 1MI. По информации на ресурсе БФО, выручка общества составляет 135 млн рублей. При этом чистой прибыли нет, только убытки на 33 млн рублей за 2021 год.

Интересно, что год назначения Щербакова в «Ленфильм» как раз совпал с появлением у медиахолдинга убытков.

На этом бизнес нынешнего главы «Ленфильма» не заканчивается. Есть еще компания ООО «Диджитал Репутейшн», которая тоже попадала на убытки в 21 млн рублей, а также судилась с «Ассоциацией разработчиков природоохранных технологий и экологических инициатив».

Дополнительно Щербаков занимается и деревообработкой в Калининграде, которая, впрочем убыточна на протяжении всего своего существования с 2018 года, следует из данных БФО.