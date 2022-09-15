Автоэксперт рассказал петербуржцам, когда «переобувать» машину

Автоэксперт рассказал петербуржцам, когда &#171;переобувать&#187; машину
Фото: unsplash

Автоэксперт Святослав Данилов рассказал петербургским водителям, когда стоит менять резину на зимнюю.

По словам эксперта, замена резины регламентируется ее производителем. В инструкции должно быть указан комфортный температурный режим для зимней резины. Он отметил, что большинство производителей сходятся во мнении, что «переобуваться» нужно при среднесуточной температуре в +4 градуса.

«Когда среднесуточная температура опускается ниже +4 градусов, то мы используем зимнюю резину. Когда же она поднимается выше +4 градусов – можно ставить летнюю», – рассказал Данилов телеканалу «Санкт-Петербург».

Также эксперт дал совет петербуржцам, которые выбирают, какие шины поставить — фракционные (она же «липучка») или шипованные. Специалист заявил, что в Северной столице можно использовать обе модели. Но тем, кто часто выезжает за город, лучше обратить внимание на шипованные шины.

Многие автомобилисты также останавливают свой выбор на всесезонных шинах, но Данилов рекомендует их не использовать в силу особенностей нашего климата.

«Всесезонные шины больше подходят для южных регионов. Нам же лучше использовать летом летнюю резину, а зимой – зимнюю», – заключил автоэксперт.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что синоптик Колесов предупредил петербуржцев о грозе вечером.

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