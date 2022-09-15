Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о грозе вечером

Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о грозе вечером
Фото: Pxhere

Главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов сообщил, что во вторник вечером в Северной столице ожидаются грозы.

Специалист написал в своем Телеграм-канале, накануне в прогнозах погоды по горооду на Неве метеорологи отметили грозы на сегодняшний день. Сегодня в атмосфере изменений не произошло, поэтому прогноз остается в силе.

«Сегодня ночью, да и сейчас утром они уже наблюдаются по территории Эстонии», — рассказал синоптик.

По словам Колесова, грозы могут добраться до Петербурга уже сегодня вечером. Также они ожидаются завтра днем.

Несмотря на то, что на дворе уже середина сентября, грозы все же возможны. Из-за неустойчивой теплой массы циклона грозовые очаги способны развиться даже при температуре +12…+14 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что североатлантический циклон устроит в Петербурге дожди 15 сентября.

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