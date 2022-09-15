Североатлантический циклон устроит в Петербурге дожди 15 сентября

Погоду в Петербурге в четверг продолжит диктовать североатлантический циклон. На улице вновь будет сыро и прохладно.

Днем Северная столица будет ощущать влияние теплого сектора циклона, а вечером город окажется во власти холодного атмосферного фронта, рассказал ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

Погода будет преимущественно облачной и дождливой. Воздух сегодня прогреется до +13…+15 градусов, в Ленинградской области ожидается от +11 до +16 градусов. Ветер 5-10 м/с подует с юга. Атмосферное давление упадет до 744 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

В пятницу, 16 сентября, погода изменится мало.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Дворцовой площади к Новому году снова установят живую ель. Праздничную композицию составят одна ель высотой не менее 23 метров и 25 елей высотой от двух до пяти метров.