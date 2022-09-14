На Дворцовой площади к Новому году снова установят живую ель

Петербург начал готовиться к Новому году и украшению городских улиц. Первые данные о елках, гирляндах и световых композициях появились на портале госзакупок.

Как сообщает «МК в Питере», сумма контракта на централизованное новогоднее оформление Петербурга превышает 25,5 миллиона рублей.

Согласно условиям, главный символ Нового года должны установить на Дворцовой площади к 19 декабря, а демонтировать — в середине января. Праздничную композицию составят одна ель высотой не менее 23 метров и 25 елей высотой от двух до пяти метров. Кроме того, городу потребуется почти полсотни хвойных деревьев «ростом» не больше трех с половиной метров.

Ель украсят световыми фигурами и гирляндами. Смольный заказал игрушки в виде снеговиков, лошадок, конфет, щелкунчиков, шаров и избушек. А на макушке ели будет звезда из металлического каркаса со светодиодной гирляндой.

Доставить елку на Дворцовую площадь должны на трале в сопровождении сотрудников спецполка, дорожной полиции и машин прикрытия.

На оформление центра Петербурга город направит более 37 миллионов рублей. Световые композиции «Цветок» и «Полукрыло» появятся на Невском проспекте и Дворцовой площади. Суворовский проспект украсят композиции «Лунная дорога» и «Зимние огоньки», Гороховую улицу — «Звездное небо», а на Сенной установят «Зимний ажур». На Вознесенском проспекте установят «Сатурн», а на Большом проспекте Васильевского острова и улице Федора Абрамова — «Зимний сон».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Смольный организовал закупку только 317 единиц техники к зиме из 1185.