Смольный организовал закупку только 317 единиц техники к зиме из 1185

На прошлой неделе Смольный заявил о закупке дополнительных 1 185 единиц техники для уборки зимних сугробов.

С 8 сентября городские власти опубликовали на портале госзакупок только девять лотов на поставку 91 единицы техники, сообщает «Мойка78».

Самая «свежая» заявка была 13 сентября — на покупку 60 ковшовых мини-погрузчиков за почти 301 млн рублей. Первые 19 машин нужно поставить до 20 октября, еще 20 — до 10 ноября, остальные — до 1 декабря. Погрузчики распределят между Василеостровским, Кировским, Красносельским, Московским и Петродворцовым районами.

Между последними закупками прошло пять дней. В этой связи возникают опасения, что к наступлению зимы Смольный попросту не успеет закупить необходимое количество машин.

Кроме того, с 8 сентября городской жилищный комитет опубликовал лоты на покупку тракторов. По четыре трактора получат Красногвардейский, Фрунзенский, Петродворцовый, Калининский и Василеостровский районы, по пять — Адмиралтейский, Петроградский и Центральный. Всего на тракторы готовы потратить 165 075 000 рублей. Технику должны поставить до 10 ноября.

Стоит добавить, что в августе власти также опубликовали заявки на закупку 159 мини-погрузчиков и 67 тракторов. Таким образом, общее число техники достигает по меньшей мере 317 единиц из заявленных 1 185.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург может снова утонуть в сугробах, но в Смольном об этом не беспокоятся. Комитет по благоустройству, похоже, вовсе самоустранился от больших финансовых трат в этом году. По данным госзакупок, ведомство пока не разместило ни одного тендера на приобретение тракторов и снегоуборщиков