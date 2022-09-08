Петербург может снова утонуть в сугробах, но в Смольном об этом не беспокоятся

Петербург может снова утонуть в сугробах, но в Смольном об этом не беспокоятся. Фото: Baltphoto

Петербург может снова утонуть в сугробах, но в Смольном об этом не беспокоятся. Фото: Baltphoto

В 2022-2023 годах Северная столица снова рискует утонуть в снежных массах, как это было прошлой зимой из-за плохой зимней уборки и недостатка техники. Все дело в том, что Смольный не очень активно занимается увеличением парка снегоуборочной техники, а поставщики работают по принципу «привезти оборудование неизвестно когда, но точно до конца 2022 года». Комитет по благоустройству тоже, видимо, не занимается этим вопросом.

«Мойка78» напомнила, что в прошлом году ситуация с уборкой снега была критическая, люди ломали себе части тела, тонули в сугробах, не могли выйти из дома из-за сваленного в кучу снега. Отмечается, что суды до сих пор продолжают компенсировать ущерб гражданам.

Первый снег в 2021 году выпал уже в середине октября, а в ноябре зимнее оборудование и специалисты уже не могли справляться с большим количеством осадков. Таким образом, если сейчас не задуматься и не вспомнить о последствиях, ситуация может повториться.