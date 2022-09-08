Петербург может снова утонуть в сугробах, но в Смольном об этом не беспокоятся

В 2022-2023 годах Северная столица снова рискует утонуть в снежных массах, как это было прошлой зимой из-за плохой зимней уборки и недостатка техники. Все дело в том, что Смольный не очень активно занимается увеличением парка снегоуборочной техники, а поставщики работают по принципу «привезти оборудование неизвестно когда, но точно до конца 2022 года». Комитет по благоустройству тоже, видимо, не занимается этим вопросом.
«Мойка78» напомнила, что в прошлом году ситуация с уборкой снега была критическая, люди ломали себе части тела, тонули в сугробах, не могли выйти из дома из-за сваленного в кучу снега. Отмечается, что суды до сих пор продолжают компенсировать ущерб гражданам.
Если в прошлом году, проблемы объяснялись нехваткой техники, то сейчас их можно устранить, заказав ее заранее. Более того, соответствующее заявление уже есть, коммунальщики должны получить 1185 единиц новой техники, но на практике продвижения не видно.
Комитет по благоустройству, похоже, вовсе самоустранился от больших финансовых трат в этом году. По данным госзакупок, ведомство пока не разместило ни одного тендера на приобретение тракторов и снегоуборщиков. Даже, если техника все-таки появится, в контексте уборки снега на подведомственных комитету территориях корень зла лежит в численности дворников. В 2021 году кадровый дефицит пытались компенсировать с помощью программы «Дворник шеринг», но вышло, честно говоря, не очень.
По подсчетам издания, в процессе закупки находится только 77% от указанного плана в 1 185 снегоуборщиков. Если в материальном эквиваленте, то 917 единиц техники на 2,6 млрд рублей. Не исключено, что остальное будут закупать с приходом первых заморозков.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге не хватает водителей автобусов и машинистов. На сегодняшний день отмечается недокомплект на три государственных унитарных предприятия, — он составляет почти 4 тысячи человек.