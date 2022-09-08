Петербургские власти заявили о нехватке водителей автобусов и машинистов

Петербургские власти заявили о нехватке водителей автобусов и машинистов
Петербургские власти заявили о нехватке водителей автобусов и машинистов. Фото: пресс-служба Комтранса

На территории Санкт-Петербурге не хватает водителей автобусов и машинистов. По основным рабочим специальностям наблюдается отток сотрудников.

О дефиците кадров сообщил заместитель главы комитета по транспорту Олег Матвеев в ходе «нулевых» чтений бюджета в петербургском Заксобрании. Специалист подчеркнул, что на сегодняшний день отток происходит по основным рабочим специальностям: это водители, машинисты, ремонтники. Об этом рассказал «Интерфакс».

Отмечается, что на сегодняшний день в Северной столице недокомплект на три государственных унитарных предприятия составляет почти 4 тысячи человек.

В настоящее время для того, что справиться с дефицитом кадров, Комтранс запросил средства из бюджета города на увеличение зарплат сотрудникам «Пассажиравтотранса», «Горэлектротранса» и «Петербургского метрополитена». Уже в текущем году зарплаты планируют поднять на 10%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что автобусный рейс, курсирующий между Санкт-Петербургом и Геленджиком, будет ходить до Анапы. Автобусы этого направления пользуются популярностью не только у петербуржцев, но и туристов из южных регионов.

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