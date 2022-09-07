Автобусный маршрут «Петербург — Геленджик» продлят до анапы

Автобусный маршрут &#171;Петербург &#8212; Геленджик&#187; продлят до анапы
Фото: unsplash

Автобусный рейс, курсирующий между Петербургом и Геленджиком, будет ходить до Анапы.

Как сообщил петербургский вице-губернатор Кирилл Поляков, заполняемость автобусов на маршруте «Петербург — Геленджик» за месяц работы достигла 100%. Автобусы пользуются популярностью не только у петербуржцев, но и туристов из южных регионов.

На фоне возросшего спроса чиновник поручил организовать на пути следования автобуса остановки в Краснодаре, Воронеже и Ростове-на-Дону. А конечной точкой маршрута теперь будет не Геленджик, а Анапа. Таким образом жителям Северной столицы станут доступны еще четыре южных города в период приостановки авиасообщения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург потратит 50 млрд рублей на строительство метро в 2023 году. Петербургские власти продлили контракт с «Метростроем Северной столицы» на строительство новых станций до 2032 года.

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