Петербург потратит 50 млрд рублей на строительство метро в 2023 году

Петербург потратит 50 млрд рублей на строительство метро в 2023 году
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

На следующий год в городском бюджете на строительство метро заложено порядка 50 миллиардов рублей.

Петербургские власти продлили контракт с «Метростроем Северной столицы» на строительство новых станций до 2032 года. Общая сумма контракта превысила 600 миллиардов рублей. Об этом вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников сообщил в эфире телеканала 78.ru.

До конца 2022 года город заключит еще одной соглашение на строительство станций на Невско-Василеостровской (зеленой), Лахтинско-Правобережной (оранжевой), Красносельско-Калининской (коричневой) и Фрунзенско-Приморской (фиолетовой) линиях. «Метрострою» дали 10 лет на освоение средств на прокладку тоннелей и создание станций.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургский метрополитен займется подсчетом мелочи пассажиров за 17 млн рублей.

бюджет метрополитен метрострой северной столицы новости СПб строительство метро


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Разводка моста через Свирь перекроет движение по трассе «Кола» в Ленобласти
В Петербурге появится памятник драматургу Александру Володину
Примерные семьянины попали в СИЗО за ограбления ювелирных салонов в Петербурге
«Газпром теплоэнерго» строит новую котельную в поселке Бугры
Петербург потратит 50 млрд рублей на строительство метро в 2023 году
Синоптик пообещал петербуржцам бабье лето в конце недели
Зона платной парковки в Петербурге расширилась до 16 тысяч мест
«Магнит» продаст доставшийся от «Дикси» склад в Петербурге