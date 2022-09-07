Петербург потратит 50 млрд рублей на строительство метро в 2023 году

На следующий год в городском бюджете на строительство метро заложено порядка 50 миллиардов рублей.

Петербургские власти продлили контракт с «Метростроем Северной столицы» на строительство новых станций до 2032 года. Общая сумма контракта превысила 600 миллиардов рублей. Об этом вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников сообщил в эфире телеканала 78.ru.

До конца 2022 года город заключит еще одной соглашение на строительство станций на Невско-Василеостровской (зеленой), Лахтинско-Правобережной (оранжевой), Красносельско-Калининской (коричневой) и Фрунзенско-Приморской (фиолетовой) линиях. «Метрострою» дали 10 лет на освоение средств на прокладку тоннелей и создание станций.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургский метрополитен займется подсчетом мелочи пассажиров за 17 млн рублей.