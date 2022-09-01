Петербургский метрополитен займется подсчетом мелочи пассажиров за 17 млн рублей

Петербургская подземка закупит 30 машиносчетных машин для подсчета мелочи, что обойдется бюджету города в немаленькую сумму.

«Мойка78» рассказала, что в общем на покупку машиносчетных машин может быть потрачено около 17 млн рублей. Соответствующий лот был опубликован метрополитеном Петербурга на портале госзакупок. Точная стоимость 30 машин там оценили в 16 944 702,6 рубля.

По данным контрактной документации, аппараты необходимы метрополитену до 20 ноября 2022 года, при этом поставки нового оборудования необходимо начать не раньше 1 ноября. Гарантия на каждый аппарат должна составить не менее года.

Отмечается, что диапазон расфасовки монет составит от одной до 9 999. Аппараты, предположительно, будут оснащены датчиками подлинности с шаблонами российских монет и жетонов метро Северной столицы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 1 сентября количество поездов в петербургском метро увеличится. Кроме того, с первого дня осени возобновляется «зонное» движение на зеленой и фиолетовой линиях.