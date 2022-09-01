Петербургский метрополитен займется подсчетом мелочи пассажиров за 17 млн рублей

Петербургский метрополитен займется подсчетом мелочи пассажиров за 17 млн рублей
Петербургский метрополитен займется подсчетом мелочи пассажиров за 17 млн рублей. Фото: Baltphoto

Петербургская подземка закупит 30 машиносчетных машин для подсчета мелочи, что обойдется бюджету города в немаленькую сумму.

«Мойка78» рассказала, что в общем на покупку машиносчетных машин может быть потрачено около 17 млн рублей. Соответствующий лот был опубликован метрополитеном Петербурга на портале госзакупок. Точная стоимость 30 машин там оценили в 16 944 702,6 рубля.

По данным контрактной документации, аппараты необходимы метрополитену до 20 ноября 2022 года, при этом поставки нового оборудования необходимо начать не раньше 1 ноября. Гарантия на каждый аппарат должна составить не менее года.

Отмечается, что диапазон расфасовки монет составит от одной до 9 999. Аппараты, предположительно, будут оснащены датчиками подлинности с шаблонами российских монет и жетонов метро Северной столицы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 1 сентября количество поездов в петербургском метро увеличится. Кроме того, с первого дня осени возобновляется «зонное» движение на зеленой и фиолетовой линиях.

ГУП “Петербургский метрополитен” монеты новости СПб


 

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Петербургский метрополитен займется подсчетом мелочи пассажиров за 17 млн рублей
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