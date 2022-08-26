Поезда в петербургском метро будут ходить чаще с 1 сентября

Количество поездов на линии увеличили, чтобы справиться с возросшим пассажиропотоком. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Количество поездов на линии увеличили, чтобы справиться с возросшим пассажиропотоком. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

С 1 сентября в петербургском метрополитене увеличится количество поездов.

Как сообщили в пресс-службе городской подземки, метро перейдет на новый график движения с 1 сентября. Поезда будут ходить чаще.

«Корректировка носит сезонный характер, количество составов, курсирующих по линиям подземки, увеличивается со 185 до 205 единиц», — говорится в сообщении.

Количество поездов на линии увеличили, чтобы справиться с пассажиропотоком, который традиционно увеличивается в начале учебного года.

Кроме того, с первого дня осени возобновится «зонное» движение на зеленой и фиолетовой линиях, когда часть составов движется лишь по центральным станциям с повышенной нагрузкой.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что реконструкцию станции метро «Чернышевская» в Петербурге перенесли на другую дату.