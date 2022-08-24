Реконструкцию станции метро «Чернышевская» в Петербурге перенесли на другую дату

Реконструкцию станции метро "Чернышевская" в Петербурге перенесли на другую дату. Фото: Baltphоto/Валентин Егоршин

Реконструкцию станции метро "Чернышевская" в Петербурге перенесли на другую дату. Фото: Baltphоto/Валентин Егоршин

Сдвинуты сроки начала реконструкции станции метро «Чернышевская», которые должны были стартовать 15 октября. Теперь они начнутся на месяц позже.

В общий сложности на усовершенствование станции выделят 2,1 млрд рублей. Вестибюль на время ремонта будет закрыт. Об этом сообщает «78.ru» со ссылкой на пресс-службу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Реконструкция станции метро «Чернышевская» стартует в середине 4 квартала. В ходе ремонтных работ будут заменены эскалаторы с частичной заменой конструкций наклонного хода и вестибюля. Мероприятия проводятся АО «Метрострой Северной Столицы».

В настоящий момент подрядчик уже начал подготовительные мероприятия. Вестибюль станции планируют только в ноябре 2023 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что компания «Метрострой Северной столицы» продолжит строить метро в Санкт-Петербурге до 2032 года.