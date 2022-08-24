Реконструкцию станции метро «Чернышевская» в Петербурге перенесли на другую дату

Реконструкцию станции метро &#171;Чернышевская&#187; в Петербурге перенесли на другую дату
Реконструкцию станции метро "Чернышевская" в Петербурге перенесли на другую дату. Фото: Baltphоto/Валентин Егоршин

Сдвинуты сроки начала реконструкции станции метро «Чернышевская», которые должны были стартовать 15 октября. Теперь они начнутся на месяц позже.

В общий сложности на усовершенствование станции выделят 2,1 млрд рублей. Вестибюль на время ремонта будет закрыт. Об этом сообщает «78.ru» со ссылкой на пресс-службу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Реконструкция станции метро «Чернышевская» стартует в середине 4 квартала. В ходе ремонтных работ будут заменены эскалаторы с частичной заменой конструкций наклонного хода и вестибюля. Мероприятия проводятся АО «Метрострой Северной Столицы».

В настоящий момент подрядчик уже начал подготовительные мероприятия. Вестибюль станции планируют только в ноябре 2023 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что компания «Метрострой Северной столицы» продолжит строить метро в Санкт-Петербурге до 2032 года.

ГУП "Петербургский метрополитен" новости СПб реконструкция чернышевская


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Реконструкцию станции метро «Чернышевская» в Петербурге перенесли ...
IKEA остается в России? Источник сообщил, что ретейлер снова откроет магазины
Смольный планирует закрыть летний туристический сезон в Петербурге за 39,2 млн
В Тосно неизвестный вынес из квартиры научного сотрудника рубли, доллары, ...
Диетолог объяснила, как раскусить скрытые трансжиры, замаскированные на упаковке
Петербургские власти объяснили, почему школы пытались избежать дистанта в ...
Петербуржцам назвали лучшие места для отдыха на природе в черте города
В Петербурге к открытию готовится краеведческий музей «Морская ...