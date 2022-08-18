Смольный продлил контракт на строительство метро в Петербурге на 10 лет

Компания «Метрострой Северной столицы» продолжит строить метро в Петербурге до 2032 года.

Как сообщили в пресс-службе нового «Метростроя», государственный контракт с Петербургом на проектирование, строительство и реконструкцию метрополитена продлен на 10 лет. Соответствующее постановление подписали в петербургской администрации.

Предыдущий контракт с «МССС» должен был закончиться 1 октября 2023 года. На строительство 37 объектов город выделил 602 миллиарда рублей. Однако ввести эти станции в столь краткий срок не получится, заявили в компании.

По данным «Делового Петербурга», компания и Смольный намерены до конца года заключить дополнительное соглашение по строительству станций на четырех линиях метро — Невско-Василеостровской, Лахтинско-Правобережной, Красносельско-Калининской и Фрунзенско-Приморской.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что согласно проекту нового Генплана Санкт-Петербурга планируется возведение еще 89 станций метрополитена.