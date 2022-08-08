В Петербурге запланировано возведение 89 станций метро

В Петербурге запланировано возведение 89 станций метро
В Петербурге запланировано возведение 89 станций метро. Фото: Baltphoto

Согласно проекту нового Генплана Санкт-Петербурга планируется возведение еще 89 станций метрополитена.

Проект рассчитан вплоть до 2040 года. Отмечается, что протяженность путей увеличится на 139 километров. В первую очередь внимание специалисты уделят и построят 31 станции метрополитена. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Александр Беглов.

Также продолжится строительство трамвайных линий, активно внедряется система безопасности на трамваях, автоматически распознающая препятствие на пути и останавливающая состав при необходимости.

Планируется, что в систему городского транспорта войдут пригородные электропоезда. Например, появятся два диаметральных маршрута, связывающие север и юг города. Дополнительно построят 39 пересадочных узлов, куда будут сходиться маршруты сразу нескольких видов транспорта.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице продолжается строительство станции метро «Юго-Западная», где были завершены работы по созданию последнего из трех станционных тоннелей.

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