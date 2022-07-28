На станции метро «Юго-Западная» в Петербурге построили последний из тоннелей

В Петербурге продолжается строительство станции метро «Юго-Западная». На станции были завершены работы по созданию последнего из трех станционных тоннелей.

Следующий этап — это организация проходов из центрального тоннеля к боковым. Эти проходы будут созданы специально для удобства пассажиров. Сдать станцию в эксплуатацию планируется в 2024 году.

Об этом сообщает пресс-служба «Метростроя Северной столицы». Станция будет частью «коричневой» ветки петербургского метрополитена. Станция будет расположена на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Казакова.

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