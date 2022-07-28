Петербуржцам рассказали о неочевидных плюсах транспортной реформы

В Санкт-Петербурге прошла транспортная реформа, в рамках которой город отказался от коммерческих маршруток. Весь транспорт теперь стал социальным. Кроме очевидных преимуществ, как удобные низкопольные автобусы, возможность использовать льготы на всех видах транспорта, петербуржцы получили и менее очевидные бонусы.

«МК в Петербурге» узнало о том, чем хороша реформа для петербуржцев в беседе с политологом и руководителем обоазовательного направления «Политология» в Северо-Западном институте управления филиала РАНХиГС Виталием Гороховым. Во время процветания коммерческой деятельности перевозчиков проезд для всех граждан на частном транспорте был одинаков. Деньги, полученные с пассажиров, шли в карман частных перевозчиков, но сейчас эти деньги будут пополнять городской бюджет. Полученные средства планируется вкладывать в социально значимые проекты. Именно за счет денег из городского бюджета развивается инфраструктура города — строятся детские сады и школы, обновляются поликлиники.

Изменилась и система оплаты в общественном транспорте. Теперь деньги не идут напрямую водителю — оплатить проезд наличными средствами нельзя. Но есть несколько других способов. Пассажиры могут воспользоваться картой «Подорожник», социальной или банковской картой или же получить QR-билет онлайн. Кроме того, действует система оплаты «60 минут», позволяющая совершать бесплатные пересадки на наземном транспорте, и «90 минут, подходящая для тех, кто пересаживается с наземного транспорта на метро. Контролеры регулярно проверяют, соблюдаются ли нововведения в оплате и все ли пассажиры готовы добросовестно платить за проезд через валидатор, когда ответственность за это снята с водителя. «МК в Петербурге» отмечает, что число неплательщиков составляет малый процент от всех пассажиров. Как считает Горохов, оплата проезда демонстрирует уважение к своему городу.

— Быть петербуржцем — значит любить свой город и уважать его жителей. Тот, кто не считает нужным оплачивать проезд, помимо угрозы штрафа, должен знать, что он не достоин великого города, в котором живет, — приводит его слова «МК в Петербурге».

Транспортная реформа подарила петербуржцам удобный транспорт — 2800 новых лазурных автобусов теперь курсируют по всему городу. Они отличаются повышенным уровнем комфорта: низкопольные, с системой климат-контроля и информационным оповещением.