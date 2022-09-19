«Главстрой Санкт-Петербург» анонсировал начало строительства шестой школы на Парнасе

В ЖК «Северная долина» в Выборгском районе стартовало строительство новой школы на 1750 мест. Реализацией проекта занимается девелоперская компания «Главстрой Санкт-Петербург», созданная промышленником Олегом Дерипаска.

В настоящее время на территории социального объекта ЖК «Северная долина» ведутся строительно-монтажные работы. Строительство одной из самых больших школ Петербурга планируется закончить в третьем квартале 2024 года.

Общая площадь образовательного учреждения составит 32 тыс. кв. метров. Четырехэтажное здание расположат в квартале, который ограничен улицами Заречная, Шишкина, Федора Абрамова и Толубеевским проездом.

В новой школе появится 60 классов, при этом учебные блоки для начальных, средних и старших классов разделят. Для учащихся с 1 по 4 класс уже запроектирован отдельный вход.

Для школьников подготовят лингафонные и мультимедийные кабинеты, два актовых зала, шахматный и компьютерный классы, библиотеку с читальным залом, а также рекреационные зоны. Кроме того, в заведении обустроят 5 спортивных залов, где можно будет заниматься гимнастикой, хореографией, фитнесом, аэробикой, а также использовать тренажеры.

В новом учебном заведении ученики основной и средней школы смогут пользоваться бассейном размером 25х11 метров на 6 дорожек для спортивного плавания. Маленькие школьники будут ходить в бассейн 10х6 метров. Тут же будут специальные помещения, оборудованные раздевалками, душевыми кабинами, туалетами, а также тренерские и технические кабинеты.

Рядом со школой появится футбольное поле, площадка для подвижных игр, места для прыжков в высоту и в длину, беговые дорожки, а также зона для бега на короткие дистанции до 100 метров. Площадки для занятий физкультурой и гимнастикой, а также зоны для отдыха расположатся неподалеку.