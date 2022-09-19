Сын бывшего губернатора Петербурга займется косметическим бизнесом

Сын бывшего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко (ныне — председателя совета директоров АО «Объединенная судостроительная корпорация») Алексей стал совладельцев новой компании «Дружба» по торговле парфюмерией и косметикой.

Как сообщает «Деловой Петербург», основным видом деятельности компании, судя по данным СПАРК, является оптовая торговля парфюмерными и косметическими изделиями.

Соучредителями «Дружбы» также стали Иса Акуев, Казбек Алибавматов, Георгий Капанадзе и внук скульптора Зураб Церетели–Махарадзе. Двое последних также владеют другой компанией — Geo Organics, которая занимается производством БАДов и косметики.

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