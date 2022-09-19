Переезд «Газпрома» в Петербург может на четверть увеличить бюджет города

Вклад компании «Газпром» в экономику Петербурга недооценен: реальные вложения в развитие города могут достигать 25%, а бюджет города после перерегистрации компании ежегодно будет получать от 200 до 400 млрд рублей дополнительных доходов. Об этом рассказали эксперты на панельной дискуссии «Газовая отрасль и ее сателлиты: роль в развитии петербургской агломерации», организованной РБК в рамках XI Петербургского международного газового форума.

С переездом компании «Газпром» и ее дочерних структур в Петербург выросли не только прямые налоговые поступления в бюджет города. По мнению Андрея Пискунова, управляющего директора рейтингового агентства НКР, компании нефтегазового сектора оказывают влияние на рынок труда и покупательную способность населения. Также растут инвестиции в инфраструктуру и благотворительные проекты, газовый концерн стал драйвером для развития среднего и малого бизнеса. На рынке коммерческой недвижимости за 10 лет «Газпром» сформировал почти четверть объема спроса в сегменте. Сегодня 21% всей качественной офисной недвижимости Петербурга принадлежит или арендуется компанией, рассказал генеральный директор Nikoliers в Санкт-Петербурге Андрей Косарев.

Согласно официальным данным, доля налоговых поступлений «Газпрома» в бюджет Петербурга составляет 3,6%. Но эта цифра не учитывает капитальные вложения, налоги на недвижимость, реализацию розничной и оптовой продукции, доходы от использования городской инфраструктуры. Формальную налоговую статистику Андрей Пискунов назвал «абсурдной». Реальный вклад «Газпрома» в экономику Петербурга, как считает Александр Ходачек, президент НИУ «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге, составляет порядка 20–25%, может достигать 200–400 млрд рублей дополнительных доходов и создает глобальный мультипликативный эффект для экономики региона.

Одним из важных результатов присутствия «Газпрома» в Петербурге эксперты называют развитие рынка труда. По информации Юлии Сахаровой, директора HeadHunter Санкт-Петербург, только за лето компании нефтегазовой отрасли разместили в Петербурге порядка 4 тыс. новых вакансий. При этом зарплаты в секторе выше, чем в целом по городу, и это дает рост в других сегментах. Например, оплата труда в медицинских и образовательных учреждениях должна соответствовать как минимум средней зарплате в регионе.

По статистике, которую озвучил на полях форума председатель комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко, до прихода «Газпрома» средняя зарплата в Петербурге составляла порядка 62–64 тыс. рублей, сейчас — 82 тыс. рублей.

«Мы, сами того не ожидая, будем очень быстро приближаться к ключевым показателям Москвы и сможем претендовать на очень хорошие головы в системе образования и системе здравоохранения», — рассказал он.

На качественную подготовку новых кадров нацелена подготовка специалистов в петербургских вузах и средних учебных заведениях: «Газпром» создает специализированные магистерские программы, открывает новые лаборатории. Причем многое из того, что делается, в частности, в области IT, искусственного интеллекта, создается для нужд нефтегаза, но потом используется и в других сферах жизни, убежден Антон-Иржи Кривцов, руководитель научно-образовательного центра «Газпромнефть-Политех».

Трансформируется и городская среда: по программе «Газпром — детям» открыто 37 физкультурно-оздоровительных комплексов; кроме того, проведено благоустройство более 80 улиц и набережных. В совместных со Смольным планах — реконструкция стадиона «Петровский», оранжереи Таврического сада и других объектов.