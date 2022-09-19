Застройщик из Петербурга займется разведением форели на Ладожском озере

Бывший руководитель ГК «Пионер» и владелец строительной компании Formula City Юрий Грудин инвестирует в проект по выращиванию форели в Ленобласти.

Как сообщает «Коммерсантъ», бизнесмен выкупил 50% компании «Ру2», которая занимается строительством форелевого хозяйства на Ладожском озере. Стоимость проекта оценивается в 1,7 миллиарда рублей.

Мощность предприятия составит 5000 тонн рыбы в год — около 40% от объемов производства форели в Ленобласти. В течение нескольких лет планируется вывести проект на эту мощность. Руководство ожидает, что годовой оборот форелевого бизнеса достигнет 3,5 миллиарда рублей.

По мнению экспертов, проект перспективный, хоть и рискованный в текущей экономической ситуации.

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