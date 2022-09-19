Автоэксперт рассказал о новых правилах техосмотра автомобилей

С 1 сентября в России снизили количество процедур при прохождении государственного техосмотра. Теперь их 55, а не 82.

О новых правилах ТО рассказал автоэксперт Дмитрий Попов. По его словам, для большинства водителей процедура техосмотра уже отменена. Состояние машины нужно проверять, если она используется в коммерческих целях: такси или доставка. Кроме того, техосмотр нужен для регистрационных действий при купле-продаже, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Вместе с этим правительство уменьшило количество процедур на техосмотре. Отмененные процедуры занимали всего 10% времени в самой технологии. При этом список неисправностей, запрещающих эксплуатацию машин, оставили без изменений.

Попов также рассказал, что власти работают над постановлением, которое позволит ГИБДД проверять на дороге состояние автомобиля. Если будут выявлены неисправности, то дорожная полиция сможет приостановить его эксплуатацию, задержать свидетельство о регистрации и отправить на внеочередной техосмотр.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что автоэксперт рассказал петербуржцам, когда «переобувать» машину.