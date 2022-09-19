Новая сеть магазинов «ГОСТ» появится в Петербурге в 2023 году

Новая сеть магазинов &#171;ГОСТ&#187; появится в Петербурге в 2023 году
Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В следующем году в Петербурге откроют новую сеть продуктовых магазинов под названием «ГОСТ».

Сеть запустит предприниматель Антон Георгиев. Он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что проект будет презентован на московской выставке World food во вторник, 20 сентября.

По словам бизнесмена, в магазинах «ГОСТ» будут продаваться продукты только российского производства, изготовленные в соответствии с ГОСТом. Между производителем и покупателем не будет посредника: магазинами будут владеть сами производители.

«Основная идея в том, чтобы предложить продукцию лучшего качества по конкурентным ценам», – написал Антон Георгиев.

Предприниматель добавил, что производители товаров, которые решат стать партнерами, получат собственную сеть магазинов и стабильный сбыт.

Первые 20 магазинов «ГОСТ» в Северной столице откроются в 2023 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что застройщик из Петербурга займется разведением форели на Ладожском озере.

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