Tele2 занял первое место по скорости мобильного интернета в Петербурге

По итогам исследования компании Dmtel, российский оператор мобильной связи Tele2 оказался самым лучшим по скорости мобильного интернета в Северной столице и занял лидерство по доступности и надежности голосовой связи.

Специалисты проводили драйв-тесты с 25 июля по 18 августа текущего года на маршруте протяженностью около 2 820 км. В ходе исследования оценивались доступность, надежность и качество услуг, предоставляемых абонентам в период летних отпусков. Выяснилось, что по качеству услуг передачи данных Tele2 вышла на первую позицию, заметно опередив конкурентов. Так, оператор продемонстрировал лучший результат по качеству воспроизведения видео с ресурса YouTube и скорости загрузки web-страниц, кроме того было зафиксировано самое маленькое количество неуспешных сессий.

По совокупности показателей качества голосовой связи Tele2 заняла вторую позицию. Однако оператор продемонстрировал самые лучшие результаты доступности и надежности соединения.

Технический директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Сергей Сергеев отметил, что компания много инвестировала именно в качество связи. За прошлый год специалисты увеличили 4G-инфраструктуру в Санкт-Петербурге на 30%. Также, по словам Сергеева, в городе активно запускали базовые станции с использованием LTE-800, активно расширяли зону охвата в спальных районах и на территории загородных домов.

Согласно данным аналитического агентства TelecomDaily, в 2021 году Tele2 занял лидирующую позицию по темпам строительства базовых станций среди всех операторов России. Тогда сеть компании выросла на 18%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в начале сентября участники Петербургского марафона на выбор бежали дистанции 5, 10, 30 и 42 км. Организовал прямую трансляцию российский оператор мобильной связи Tele2.