Адвокат объяснил, могут ли срочники выезжать за границу при частичной мобилизации

Адвокат объяснил, могут ли срочники выезжать за границу при частичной мобилизации. Фото: unsplash

Адвокат объяснил, могут ли срочники выезжать за границу при частичной мобилизации. Фото: unsplash

Согласно российскому законодательству подлежащим призыву гражданам запрещено покидать страну, однако распространяется ли это правило на частичную мобилизацию официально не объявляли.

«Мойка78» поговорила на этот счет с адвокатом Ильей Пакконеном и выяснила, что правила, вероятно, едины как для частичной, так и для всеобщей мобилизации.

Эксперт пояснил, что с точки зрения толкования законодательства, разницы между полной и частичной мобилизацией нет. Таким образом, положение о невыезде распространяется на узкий круг категорий граждан, который был оговорен президентом.

Также Пакконен добавил, что новый закон не распространяется на студентов и людей, у которых есть отсрочка от службы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России объявили частичную мобилизацию. Мероприятия начнутся уже сегодня, 21 сентября.