Адвокат объяснил, могут ли срочники выезжать за границу при частичной мобилизации

Адвокат объяснил, могут ли срочники выезжать за границу при частичной мобилизации
Адвокат объяснил, могут ли срочники выезжать за границу при частичной мобилизации. Фото: unsplash

Согласно российскому законодательству подлежащим призыву гражданам запрещено покидать страну, однако распространяется ли это правило на частичную мобилизацию официально не объявляли.

«Мойка78» поговорила на этот счет с адвокатом Ильей Пакконеном и выяснила, что правила, вероятно, едины как для частичной, так и для всеобщей мобилизации.

Эксперт пояснил, что с точки зрения толкования законодательства, разницы между полной и частичной мобилизацией нет. Таким образом, положение о невыезде распространяется на узкий круг категорий граждан, который был оговорен президентом.

Также Пакконен добавил, что новый закон не распространяется на студентов и людей, у которых есть отсрочка от службы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России объявили частичную мобилизацию. Мероприятия начнутся уже сегодня, 21 сентября.

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