Путин утвердил частичную мобилизацию в России

В Российской Федерации объявили частичную мобилизацию. Мероприятия начнутся уже сегодня, 21 сентября.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, он представлен на сайте Кремля. Согласно документу, главам всех российских регионов дано поручение обеспечить призыв на службу по мобилизации в количестве и в сроки, определённые министром обороны РФ.

При этом Путин отметил, что призыву на военную службу будут подлежать только люди, которые в настоящий момент состоят в запасе, а также те, кто проходил службу в рядах ВС и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

По словам президента РФ, призванные на военные службу перед отправкой обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной операции.

Кроме того, указом предусмотрено прохождение военной службы до окончания частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военных.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России почти 234 тысячи работников находится в простое, вынужденных отпусках или заняты на неполный рабочий день.