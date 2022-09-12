Владимир Путин: около 234 тысяч российских работников находятся в простое

Владимир Путин: около 234 тысяч российских работников находятся в простое
Около 234 тысяч российских работников находятся в простое, заявил Владимир Путин. Фото: Кремль

Президент России Владимир Путин заметил, что количество граждан, находящихся под риском увольнения, растет. Сейчас почти 234 тысячи работников находится в простое, вынужденных отпусках или заняты на неполный рабочий день.

В связи с большим количеством сотрудников, находящихся в простое, на совещании по экономическим вопросам Путин призвал правительство уделять должное внимание этой проблеме. Об этом пишут РИА Новости.

Президент РФ отметил, что сейчас неработающих людей почти вдвое больше, чем в начале текущего года. Несмотря на то, что в масштабах страны это небольшие цифры, для конкретных отраслей, для предприятий и населенных пунктах это оборачивается не с самой лучшей стороны.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в августе производитель автокомпонентов «Питерформ», принадлежащий канадской корпорации Magna, предложил своим петербургским сотрудникам уволиться по соглашению сторон.

безработные владимир путин Россия увольнение


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Северной столице начался новый театральный сезон
Компания «Яндекс» и VK закрыли сделку по обмену активами
Эксперт объяснил, почему август и сентябрь в Петербурге побили ...
После избиения в Сертолово у мужчины разорвался мочевой пузырь
На петербургских улицах количество камер увеличится до 120 тысяч
Владимир Путин: около 234 тысяч российских работников находятся в простое
На перекрестке в Московском районе грузовик насмерть задавил велосипедиста
Культурный форум Санкт-Петербурга состоится с 10 по 12 ноября