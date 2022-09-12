Владимир Путин: около 234 тысяч российских работников находятся в простое

Около 234 тысяч российских работников находятся в простое, заявил Владимир Путин. Фото: Кремль

Около 234 тысяч российских работников находятся в простое, заявил Владимир Путин. Фото: Кремль

Президент России Владимир Путин заметил, что количество граждан, находящихся под риском увольнения, растет. Сейчас почти 234 тысячи работников находится в простое, вынужденных отпусках или заняты на неполный рабочий день.

В связи с большим количеством сотрудников, находящихся в простое, на совещании по экономическим вопросам Путин призвал правительство уделять должное внимание этой проблеме. Об этом пишут РИА Новости.

Президент РФ отметил, что сейчас неработающих людей почти вдвое больше, чем в начале текущего года. Несмотря на то, что в масштабах страны это небольшие цифры, для конкретных отраслей, для предприятий и населенных пунктах это оборачивается не с самой лучшей стороны.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в августе производитель автокомпонентов «Питерформ», принадлежащий канадской корпорации Magna, предложил своим петербургским сотрудникам уволиться по соглашению сторон.