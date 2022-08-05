Канадская компания Magna предложила сотрудникам в Петербурге уволиться

Производитель автокомпонентов «Питерформ», принадлежащий канадской корпорации Magna, предложил своим петербургским сотрудникам уволиться по соглашению сторон.
Как сообщает «Коммерсант», компания в ближайшее время намерена сократить штат. Таким образом «Питерформ» хочет снизить убытки от простоя, в состоянии которого находится с начала весны. На промплощадке в «Каменке» сейчас работает около 500 человек.
«Увольняют две смены. Остается одна, и то не в полном составе», — сообщил один из работников организации.
Руководство компании не подтвердило информацию о сокращении штата и отказалось комментировать ситуацию. В городском комитете по труду и занятости населения сообщили, что «Питерформ» не уведомлял о планах по сокращению штата.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские заводы Nissan, Hyundai и Toyota вернутся к работе при восстановлении поставок.