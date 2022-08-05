Канадская компания Magna предложила сотрудникам в Петербурге уволиться

На промплощадке в "Каменке" сейчас работает около 500 человек. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На промплощадке в "Каменке" сейчас работает около 500 человек. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Производитель автокомпонентов «Питерформ», принадлежащий канадской корпорации Magna, предложил своим петербургским сотрудникам уволиться по соглашению сторон.

Как сообщает «Коммерсант», компания в ближайшее время намерена сократить штат. Таким образом «Питерформ» хочет снизить убытки от простоя, в состоянии которого находится с начала весны. На промплощадке в «Каменке» сейчас работает около 500 человек.

«Увольняют две смены. Остается одна, и то не в полном составе», — сообщил один из работников организации.

Руководство компании не подтвердило информацию о сокращении штата и отказалось комментировать ситуацию. В городском комитете по труду и занятости населения сообщили, что «Питерформ» не уведомлял о планах по сокращению штата.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские заводы Nissan, Hyundai и Toyota вернутся к работе при восстановлении поставок.